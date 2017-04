Un tanar fara permis a intrat cu masina pe contrasens, a lovit un autoturism parcat regulamentar, dupa care s-a oprit intr-un stalp, in municipiul Suceava VIDEO

Tanarul a incercat sa-i pacaleasca pe politisti ca nu el a fost la volan in momentul producerii accidentului.

Un tanar fara permis de conducere a intrat cu masina pe contrasens, a lovit un autoturism parcat regulamentar, dupa care s-a oprit intr-un stalp. Accidentul s-a petrecut chiar in municipiul Suceava, zona Nordic. Dupa impact, pentru ca nu avea permis de conducere, individul a incercat sa-i pacaleasca pe politisti ca nu el a fost la volan in momentul producerii accidentului. Vineri dimineata, in jurul orei 10.00, tanarul de 27 ani, din comuna Scheia, in timp ce conducea autoturismul marca VW Polo pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, dinspre strada Zorilor spre strada Universitatii, pe banda intai de circulatie, la un moment dat a efectuat o manevra de schimbare a benzii de circulatie. Numai ca soferul de ocazie a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe sensul opus de circulatie si a intrat in coliziune cu autoturismul marca Ford Focus care era parcat regulamentar, dupa care s-a oprit intr-un stalp din beton. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a doua persoane, respectiv a conducatorului autoturismului precum si a pasagerei din dreapta fata a aceluiasi autoturism, o tanara de 27 de ani, tot din comuna Scheia. La fata locului a intervenit Detasamentul de Pompieri Suceava cu echipaj de Descarcerare si modul SMURD. Cele doua victime au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava. Tanarul a fost diagnosticat cu contuzie coloana cervicala, contuzie toracica posterioara, escoriatii gamba dreapta, iar tanara cu traumatism toraco-abdominal. Initial, la spital, tanarul le-a spus politistilor ca nu el se afla la volan, ci tanara. Oamenii legii stiau adevarul de la martori dar si de la pompieri care au precizat ca fata se afla pe scaunul din dreapta si tanarul la volan.Pana la urma acesta a recunoscut faptul ca el a fost cel care a condus autoturismul in ciuda faptului ca nu poseda permis de conducere. El le-a spus politistilor ca detine un permis de conducere provizoriu emis de autoritatile din Anglia si care este valabil doar pe teritoriul acestui stat. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ si i s-au recoltat si probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunile de vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.