Un tanar fara permis a intrat cu mopedul intr-un podet, la Malini

Un tanar fara permis a intrat cu mopedul intr-un podet. In noaptea de luni spre marti, ora 01.00, in timp ce conducea mopedul pe DJ 209A, pe raza comunei Malini, din cauza neatentiei, un tanar de 21 de ani, din comuna Slatina, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un podet de pe marginea drumului. Dupa producerea accidentului, conducatorul mopedului a plecat cu mopedul de la fata locului fara incuviintarea politiei. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a unui tanar de 21 de ani, din comuna Slatina, pasager al mopedului, care nu purta casca de protectie. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a poseda permis de conducere" si "parasirea locului accidentului in urma caruia a rezultat vatamarea corporala a unei persoane, fara incuviintarea politiei", ce va fi solutionat procedural.