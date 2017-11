Un tanar fara permis a lovit cu masina un batran in timp ce dadea cu spatele, la Todiresti

Dupa impact, conducatorul auto a condus victima la domiciliu fara sa anunte politia despre producerea accidentului rutier.

Un tanar fara permis a lovit cu masina un batran in timp ce dadea cu spatele. Luni, in jurul orei 11.00, in timp ce conducea autoturismul pe DC 47H, din comuna Todiresti, un tanar de 20 de ani din comuna Iaslovat, a efectuat o manevra de mers inapoi, fara sa se asigure, moment in care, a acrosat usor, un localnic de 87 de ani, care se deplasa pe marginea carosabilului. Dupa impact, conducatorul auto a condus victima la domiciliu fara sa anunte politia despre producerea accidentului rutier. Ulterior, barbatul de 87 de ani s-a deplasat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.