Un tanar fara permis a provocat un accident cu motocicleta la Cajvana

Un tanar fara permis a provocat un accident cu motocicleta. Evenimentul rutier a avut loc pe DJ 178, din orasul Cajvana. Duminica, in jurul orei 16.30, in timp ce conducea motocicleta, un localnic de 19 ani s-a angajat in depasirea neregulamentara a autoturismului condus de un tanar de 24 de ani din comuna Patrauti, care a schimbat directia de mers prin viraj spre stanga, intrand in coliziune laterala cu acesta. Din accident, a rezultat ranirea motociclistului. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul de 19 ani nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Cei doi tineri au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.