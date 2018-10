Un tanar fara permis a sarit de la volan pe bancheta din spate dupa ce a fost prins de politisti in trafic, la Dumbraveni

Un tanar fara permis a sarit de la volan pe bancheta din spate dupa ce a fost prins de politisti in trafic. Luni noapte, in jurul orei 23.00, o patrula mixta din cadrul Politiei orasului Salcea si a Postului de politie Dumbraveni a observat in trafic un autoturism care se deplasa pe DN 29, pe raza localitatii Dumbraveni si al carui conducator auto, la vederea autospecialei de politie, a intrat in parcarea unei societati comerciale din zona si a trecut de la volan, pe bancheta din spate.

Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un tanar de 24 de ani, din comuna Veresti. In urma interogarii bazelor de date politistii au constatat faptul ca acesta nu detine permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Din primele cercetari, politistii au mai stabilit si faptul ca, proprietarul autoturismului, un tanar de 21 de ani, din comuna Veresti, i-a incredintat acestuia autovehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, desi stia ca nu este posesor de permis de conducere.

Politistii au intocmit in cauza dosare penale, tanarul de 24 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", iar proprietarul masinii sub aspectul comiterii infractiunii de "incredintarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care stia ca nu poseda permis de conducere".