Un tanar fara permis a sarit de la volan pe bancheta din spate dupa ce a fost prins de politisti in trafic, la Fratautii Noi

Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si furt in scop de folosinta.

Politistii din cadrul Sectiei nr.4 Politie Rurala Galanesti au oprit pentru control, joi, in jurul orei 21.00, un autoturism, care circula pe drumul comunal Vuliva spre centrul comunei Fratautii Noi. In momentul in care oamenii legii au ajuns la autoturismul respectiv, pe scaunul soferului nu se afla nici o persoana, motorul era oprit iar cheia in contact. Pe bancheta din spate a fost identificat un tanar de 19 ani, din comuna Fratautii Noi, iar pe scaunul din stanga fata fratele acestuia. Initial, cei doi frati au declarat ca o persoana necunoscuta a condus autoturismul si a fugit la vederea echipajului de politie. Ulterior, tanarul de 19 ani a recunoscut faptul ca el a condus autoturismul respectiv. Fiind efectuate verificari in bazele de date ale Politiei Romane s-a constatat faptul ca tanarul de 19 ani, nu poseda permis de permis de conducere pentru nici o categorie de vehicul. In urma cercetarilor s-a stabilit faptul ca autoturismul apartine unui barbat de 30 de ani, din comuna Fratautii Noi, fratele conducatorului auto. Tanarul a luat autoturismul din curtea locuintei fratelui mai mare fara ca acesta sa stie. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "furt in scop de folosinta".