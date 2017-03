Un tanar fara permis de conducere a intrat cu motoscuterul intr-o masina, la Ulma

In urma accidentului tanarul a fost ranit.

Un tanar a intrat cu motoscuterul intr-o masina. Joi, in jurul orei 10.30, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209G, pe raza comunei Ulma si efectua manevra de viraj la dreapta pentru a intra in parcarea unei societati comerciale, un localnic de 39 de ani, a fost lovit in partea din spate a masinii de motoscuterul inregistrat, condus in acelasi sens de un localnic de 18 ani. Din accident, a rezultat ranirea usoara a mopedistului. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul de 18 ani, nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Conducatorul auto si victima au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative in ambele cazuri, dupa care, la spital, li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, tanarul de 18 ani fiind cercetat sub aspectul savarsirii infracţiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.