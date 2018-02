Un tanar fara permis din Vicovu de Jos a fost prins de politisti dupa o urmarire in trafic

Autoturismul acestuia a fost blocat in trafic.

Un tanar fara permis a fost prins de politisti dupa o urmarire in trafic. Miercuri, in jurul orei 17.00, in timp ce actiona pe DN 2H, din comuna Horodnic de Jos, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia cu semnalele acustice si luminoase ale autospecialei de politie in functiune, pe o distanta de aproximativ doi kilometri, autoturismul fiind ulterior blocat in trafic. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un barbat de 29 de ani, din comuna Vicovu de Jos. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural. Totodata, pentru faptul ca autoturismul nu avea polita de asigurare RCA si nu era echipat corespunzator pentru conditii de iarna, conducatorul auto a fost sanctionat contraventional. Miercuri, Politia Municipiului Radauti in cooperare cu Politia Orasului Vicovu de Sus au organizat, miercuri, o actiune pe raza de competenta pentru prevenirea si descurajarea faptelor de natura penala si contraventionala, asigurarea vizibilitatii elementului politienesc in mediul stradal si reducerea riscului rutier datorat conducerii de vehicule sub influenta alcoolului, a excesului de viteza si a altor abateri rutiere. In cadrul actiunii, s-a constatat savarsirea unei infractiuni, fiind aplicate 55 sanctiuni contraventionale, in valoare de 25.750 lei. De asemenea, au fost retinute sase permise de conducere, retrase patru certificate de inmatriculare si ridicate doua seturi de placute de inmatriculare.