Un tanar originar din judetul Suceava a fost gasit inconstient pe o strada din San Felice a Cancello, Italia. A murit dupa cinci zile la spital

Familia tanarului a fost de accord sa-i doneze organele.

Un tanar de 28 de ani, originar din judetul Suceava, a murit joi, 22 februarie, dupa cinci zile de agonie in spitalul Cardarelli din Napoli. Petru Pinticanu a fost gasit duminica, 18 februarie, in stare de inconstienta, pe strada Napoli, din San Felice a Cancello, provincia Caserta, in Italia. Rudele cred ca tanarul a fost victima unei agresiuni. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut tragedia. Petru Pinticanu traia in Italia, la Caserta, impreuna cu familia de circa zece ani. Acesta lucra ca sortator de haine intr-un centru de reciclare a produselor de imbracaminte si incaltaminte. Potrivit Rotalianul, fratele si tatal acestuia au hotarat sa doneze organele tanarului, pentru a salva vietile unor persoane aflate in suferinta.

(sursa Rotalianul).