Un tanar prins cu lemne furate, le-a abandonat in fata caminului cultural, la Izvoarele Sucevei

Tanarul de 18 ani s-a ales cu dosar penal.

Un tanar care a fost prins cu lemne furate, le-a abandonat in fata unui camin cultural. Vineri, ora 21.00, o patrula a oprit pentru control pe DJ 155A, pe raza comunei Bogdanesti, autovehiculul condus de un tanar de 26 de ani din comuna Baia, care transporta material lemnos. In urma verificarilor, echipa de control a constatat faptul ca, tanarul nu detine documente legale de provenienta a materialului lemnos, iar transportul nu figureaza in aplicatia informatica, motiv pentru care, autoturismul a fost condus la sediul Ocolului Silvic Rasca. Specialistii silvici au stabilit faptul ca, tanarul transporta ilegal cantitatea de 2,28 m.c. lemn de foc de esenta fag, care a fost confiscata si predata in custodia Ocolului Silvic Rasca. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 5.000 lei, conform Legii nr.171/2010, iar autovehiculul apartinand tatalui acestuia, a fost indisponibilizat la sediul politiei. Tot vineri, ora 22.47, Sectia 11 Politie Rurala Pojorata a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" despre faptul ca un tanar a sustras material lemnos dintr-un canton silvic. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, vineri, in jurul orei 22.30, in timp ce patrula pe raza comunei Izvoarele Sucevei, padurarul a observat un vehicul forestier tip TAF, care transporta material lemnos, motiv pentru care, a procedat la oprirea acestuia, solicitandu-i conducatorului auto, un localnic de 18 ani, documentele de provenienta. Intrucat tanarul nu a putut prezenta avizul de insotire a materialului lemnos, padurarul i-a solicitat sa predea lemnul la un depozit din localitate, moment in care, conducatorul Taf-ului a dezlegat lemnele si le-a abandonat pe DJ 175, in fata caminului cultural din Izvoarele Sucevei, dupa care a plecat. In urma inventarierii masei lemnoase, a rezultat cantitatea de 1,43 m.c., din specia molid, ce a fost lasata in custodia padurarului. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt de arbori, cercetarile fiind continuate de politisti.