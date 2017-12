Un tanar prins cu tigari de contrabanda in trafic a incercat sa fuga de politisti, la Balcauti FOTO

Acesta avea in autoutilitara tigari in valoare de aproximativ 18.600 lei.

Tigari de contrabanda si o auotutilitara confiscate de politistii suceveni. Politistii din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, miercuri dimineata, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu in zona Ratos, pe raza comunei Balcauti, au oprit pentru control pe DN 2 - E 85, o autoutilitara care circula in directia Siret- Suceava. Conducatorul auto in momentul in care a observat echipajul de politie, a oprit, a efectuat manevra de intoarcere si a plecat spre orasul Siret. S-a procedat la urmarirea autoutilitarei, care a fost ajunsa dupa circa 100 - 150 metri din locul intoarcerii, s-a efectuat semnal de oprire, dupa care s-au solicitat conducatorului auto documentele personale si ale autoutilitarei. La volan se afla un tanar de 23 de ani. In urma controlului vehiculului s-a constatat ca soferul detinea mai multe pachete de tigari de provenienta extracomunitara, motiv pentru care a fost condus la sediul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, unde, procedandu-se la examinarea amanuntita a interiorului vehiculului, s-au gasit pe bancheta din spate, 1858 pachete de tigari de provenienta duty-free, fara documente. Intreaga cantitate de tigarete de contrabanda, respectiv 1.858 pachete(37.160 tigarete), in valoare de aproximativ 18.580 lei, a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor, in cauza fiind intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de "contrabanda", urmand a fi solutionat procedural de catre Postul de Politie Granicesti. Autoutilitara a fost indisponibilizata la sediul Politiei Orasului Siret. Politistii au intocmit in cauza sub aspectul comiterii infractiunii de "contrabanda".