Un tanar s-a aruncat de pe podul pietonal din Vatra Dornei

Un tanar de 24 de ani s-a aruncat de pe podul pietonal in raul Dorna. In noaptea de 24 spre 25 decembrie, acesta a baut la domiciliul sau impreuna cu un prieten. In jurul orei 04.00, cei doi s-au deplasat pe podul respectiv, iar tanarul de 24 de ani, fara motiv, s-a aruncat de pe acesta, de la o distanta de aproximativ cinci metri, in raul Dorna. Prietenul acestuia a sunat la 112 si la fata locului au ajuns politistii si un echipaj SMURD. In momentul in care echipajele au ajuns la fata locului, tanarul de 24 de ani se catara pe digul raului. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde a fost diagnosticat cu traumatism toracic prin cadere de la inaltime. Tanarul a refuzat sa fie internat in unitatea medicala.