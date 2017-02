Un tanar s-a izbit intr-o masina oprita la semafor, in municipiul Suceava

In urma impactului, conducatoarea auto a suferit leziuni usoare, fiind transportata la spital pentru investigatii medicale.

Un tanar s-a izbit intr-o masina oprita la semafor.Luni, in jurul orei 19.40, in timp ce conducea autoturismul pe strada Ana Ipatescu din municipiul Suceava, ajungand la intersectia semaforizata cu strada Petru Rares, un localnic de 24 de ani, nu a pastrat o distanta suficienta, intrand in coliziune fata-spate cu autoturismul condus in aceeasi directie de o femeie de 41 de ani, din localitate, oprit in dreptul semaforului, care indica culoarea galben. In urma impactului, conducatoarea auto a suferit leziuni usoare, fiind transportata la spital pentru investigatii medicale.Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.