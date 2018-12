Un tanar s-a urcat beat la volan si intrat cu masina in gardul cimitirului Pacea

Un tanar de 19 ani, din municipiul Suceava, s-a urcat beat la volan si a intrat cu masina gardul accidentului Pacea. Accidentul a avut loc duminica dimineata. In timp ce conducea autoturismul pe strada Parcului, din municipiul Suceava, tanarul a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu gardul care imprejmuieste cimitirul, distrugandu-l pe o portiune de sase metri.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Tanarul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".