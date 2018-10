Un tanar s-a urcat beat si fara permis la volan, a intrat cu masina intr-un cap de pod, dupa care s-a rasturnat

Tanarul de 23 de ani, din orasul Siret, avea o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident rutier pe raza localitatii Gramesti, produs de un tanar beat si fara permis. Marti, in jurul orei 14.30, un tanar de 23 de ani, din orasul Siret, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 291 A, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a lovit un cap de podet, dupa care s-a rasturnat.

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Totodata, intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".