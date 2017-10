Un tanar s-a urcat la volan baut si fara permis, a intrat cu masina intr-un podet dupa care s-a rasturnat, la Zvoristea

In urma impactului un pasager din autoturism a fost ranit. Soferul a parasit locul accidentului.

Un tanar s-a urcat la volan baut si fara permis, a intrat cu masina intr-un podet dupa care s-a rasturnat. Accidentul a avu loc marti noapte pe DN 29 A, pe raza localitatii Zvoristea. In timp ce conducea autoturismul, un localnic de 21 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers, a lovit podetul unei proprietati si s-a rasturnat pe partea carosabila. Dupa accident tanarul impreuna cu un pasager din vehicul au plecat de la fata locului. Cei doi au fost identificati ulterior de politisti pe raza localitatii. In urma impactului, a rezultat ranirea unui localnic de 64 de ani, pasager in autoturism, care a fost gasit de politisti la fata locului, in stare de ebrietate si care nu a putut da relatii cu privire la imprejurarile producerii evenimentului rutier. Politistii au procedat la testarea cu aparatul etilotest a celor trei persoane, rezultatul fiind de 0,30 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru conducatorul auto de 21 de ani, 1,32 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru barbatul de 64 de ani si 0,76 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul celuilalt pasager, dupa care, la spital, li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca tanarul de 21 de ani nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.