Un tanar s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 0,85 si a provocat un accident, la Falticeni

Tanarul de 28 de ani, din municipiul Falticeni, s-a ales cu dosar penal.

Un tanar s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 0,85 mg/l alcool pur in aerul expirat si a provocat un accident. In noaptea de miercuri spre joi, ora 02.00, prin apel 112 s-a sesizat ca pe strada Sucevei, din municipiul Falticeni a avut loc un accident rutier. La fata locului a fost identificat un autoturism care prezenta avarii in partea laterala stanga fata. De asemenea a fost identificat un tanar de 28 ani, localnic, conducatorul autoturismului, care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,85 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior acesta a fost condus la Spitalul Municipal Falticeni, unde i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Tanarul s-a ales cu dosar penal.