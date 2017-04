Un tanar urmarit in trafic de politisti si-a abandonat masina cu tot cu prietena, la Sucevita

Tanarul de 19 ani, din comuna Bilca, nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Acesta s-a ales cu dosar penal.

Un tanar urmarit in trafic de politisti si-a abandonat masina cu tot cu prietena. Duminica, ora 01.30, in timp ce actiona pe raza comunei Sucevita, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism inmatriculat in strainatate, care se deplasa pe DC 44 Voievodeasa, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia pe o distanta de aproximativ sapte kilometri. In momentul in care a ajuns pe un teren viran, conducatorul auto a abandonat autoturismul si a fugit in padurea din apropiere. In autoturism, politistii au identificat o minora de 15 ani, din comuna Sucevita, care a declarat faptul ca, prietenul ei a venit la ea cu autoturismul, insa, in momentul in care a observat autospeciala de politie, tanarul nu a oprit, deoarece nu detine permis de conducere. Ulterior, in urma activitatilor operative intreprinse de politisti, conducatorul auto a fost identificat pe raza comunei Sucevita ca fiind un tanar de 19 ani, din comuna Bilca, care nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicul. In urma verificarii documentelor autoturismului, politistii au constatat faptul ca, acesta are ITP expirat din 27 martie 2013, iar RCA-ul expirat din 01 noiembrie 2012, motiv pentru care, conducatorul auto a fost sanctionat contraventional. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.