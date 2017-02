Un tir a plonjat intr-o casa, la Milisauti, dupa ce a derapat din cauza vitezei GALERIE FOTO

Accident spectaculos, in localitatea suceveana Milisauti, duminica dimineata. Soferul unui tir incarcat cu lemne a derapat pe fondul neadaptarii vitezei iar mastodontul a ajuns in sant si s-a oprit in peretele si acoperisul unei case. La fata locului au intervenit cadre ale Detasamentului de Pompieri Radauti, cu modulul SMURD. S-au luat masurile specifice de siguranta :balizarea zonei, verificarea scurgerilor de carburanti si lubrifianti si deconectarea bornelor de la bateriile de acumulatori. Soferul, un barbat de 48 de ani, din Milisauti, a suferit leziuni usoare. Dupa ce a primit ingrijiri medicale la fata locului acesta a refuzat transportul la spital.El a fost amendat de politisti si verificat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Proprietarii casei respective au tras o sperietura pe cinste si s-au ales cu pagube.