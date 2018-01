Un tir incarcat cu citrice s-a rasturnat la Granicesti FOTO

Un tir incarcat cu citrice s-a rasturnat la Granicesti. Marti, in jurul orei 17.00, un cetatean ucrainean, in timp ce conducea autotrenul incarcat cu citrice, in afara localitatii Granicesti, la intersectia DN2 cu DN 2H, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a iesit in decor, trecand prin santul din partea dreapta a drumului. In urma impactului autotrenul a fost avariat, rasturnandu-se pe partea dreapta, in afara partii carosabile, insa conducatorul auto nu a suferit leziuni. Soferul a fost testat au aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.