Un tir incarcat cu legume si fructe s-a rasturnat la Balcauti FOTO

Un tir incarcat cu legume si fructe s-a rasturnat in afara partii carosabile. Accidentul a avut loc marti, in jurul orei 21.15, in afara comunei Balcauti. In timp ce conducea autotrenul cu remorca, intr-o curba semnalizata corespunzator pe DN 2, un barbat de 63 de ani, cetatean turc, a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat in afara partii carosabile. In urma impactului, autotrenul incarcat cu legume si fructe a fost avariat, iar conducatorul auto a suferit leziuni usoare. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.