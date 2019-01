Un tir scapat de sub control a intrat intr-un parapet, a rupt un gard si a distrus o terasa, la Campulung Moldovenesc VIDEO

La volan se afla un sofer baut.

Un tir scapat de sub control a intrat intr-un parapet, a rupt un gard si a distrus o terasa. Accidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza pe strada Calea Bucovinei, din municipiul Campulung Moldovenesc. Un barbat de 55 de ani, din municipiul Bucuresti, in timp ce conducea ansamblul de vehicule, intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, semnalizata corespunzator prin indicatoare rutiere, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu un parapet metalic, respectiv cu un gard din metal pe care l-a rupt si l-a proiectat in autoturismul marca Audi, care era parcat regulamentar in afara partii carosabile, avariindu-l. Ulterior, tirul a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu o terasa, pe care a avariat-o. Din fericire, in urma accidentului nici o persoana nu a fost ranita. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,29 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.