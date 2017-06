Barbatul de 39 de ani, din comuna Fundu Moldovei, avea o alcoolemie de 0,54 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un tractorist beat si fara permis a provocat un accident rutier. Miercuri, in jurul orei 18.00, in timp conducea autoturismul de DJ 175, din comuna Fundu Moldovei, un barbat de 44 de ani din municipiul Campulung Moldovenesc, a efectuat manevra de depasire a tractorului condus de un barbat de 39 de ani din comuna Fundu Moldovei, care, fara sa se asigure, a schimbat directia de mers spre stanga, acrosand partea din spate a autoturismului. Din accident nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale.Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru barbatul de 44 de ani si de 0,54 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru cel de 39 de ani, caruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul de 39 de ani are permisul de conducere anulat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducere unui autovehicul de catre o persoana cu permisul anulat" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante", ce va fi solutionat procedural.