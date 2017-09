Un trasnet a provocat un incendiu de proportii la un atelier de tamplarie din Falticeni

Pompierii au intervenit timp de 6 ore, cu sapte autospeciale, pentru localizarea si lichidarea incendiului.

Incendiu devastator provocat de un trasnet, miercuri noapte, la Falticeni. Un atelier de tamplarie dar si anexe au fost mistuite de flacari in timpul unei furtuni. Incendiul a fost observat mai intai de unul din proprietari, care a sunat imediat la 112. Pompieri militari ai Detasamentului de Pompieri Falticeni impreuna cu Detasamentul de Pompieri Suceava si Garda de Interventie Solca au intervenit cu sapte autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor incediul se manifesta la acoperisul unei cladiri de locuit, la atelierul de tamplarie, la un magazin si la acoperisul unei locuinte invecinate, existand pericolul de propagare la casele invecinate. Pompierii s-au luptat cu flacarile aproape 6 ore. In urma incendiului nu au rezultat victime omenesti, dar au ars aproximativ 380 metri patrati acoperis la cele doua proprietati si a fost depreciata marfa ce se afla in magazinul respectiv. La una din proprietati prejudiciului a fost estimat la aproximativ 69.000 lei, iar la a doua proprietate valoarea prejudiciului este estimata de aproximativ 115000 lei.Nu sunt suspiciuni cu privire la sursa incendiului, pompierii stabilind ca un trasnet a aprins focul.