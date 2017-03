Un turist a murit intr-o camera de hotel din municipiul Suceava

Un barbat de 42 de ani, din municipiul Galati, a murit intr-o camera a Hotelului Continental, din municipiul Suceava. In data de 1 martie barbatul impreuna cu o femeie, s-au cazat la hotelul respectiv, fiind in vizita la manastirile din zona Bucovinei. In noaptea de joi spre vineri, femeia a auzit un zgomot puternic prin somn. Cand a aprins lumina l-a gasit pe barbat, cazut jos la marginea patului. Femeia speriata a sunat imediat la 112, solicitand un echipaj de ambulanta. Echipajul medical sosit la fata locului, dupa efectuarea manevrelor de resuscitare, a constatat decesul barbatului. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei.