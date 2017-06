Un vasluian baut si fara permis a intrat cu masina intr-un copac, la Fratautii Vechi

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotet, rezultatul fiind 0,31 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

Un vasluian baut si fara permis a intrat cu masina intr-un copac. Vineri, in jurul orei 16.25, un tanar de 21 ani, din comuna Banca, judetul Vaslui, fara a poseda permis de conducere, in timp ce conducea autoturismul, pe un drum comunal neclasificat de pe raza localitatii Maneuti, din comuna Fratautii Vechi, pe un carosabil balastat, din cauza vitezei neadaptate a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila spre dreapta si a intrat frontal intr-un arbore ornamental aflat in afara partii carosabile. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotet, rezultatul fiind 0,31 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.