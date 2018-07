Unei tinere i-a luat foc masina dupa ce a scos-o de la reparat

Unei tinere de 27 de ani, din comuna Udesti, i-a luat foc masina dupa ce a scos-o de la reparat. Aceasta locuieste, impreuna cu mama sa, in satul Banesti, comuna Fantanele. Miercuri dimineata, autoturismul acesteia a fost adus de la service si parcat in afara curtii, pe un imas. In jurul orei 11.00, tanara a vrut sa vada daca masina a fost reparata bine. In momentul in care a pornit autoturismul, aceasta a observat ca din bord iese fum. Femeia a coborat din autoturism, sunandu-si sotul. Aceasta nu a cerut ajutor de la vecini, pentru a deconecta bornele de la acumulator. Mai mai mult, masina a ramas pornita. In acel moment a izbucnit un incendiu in interiorul autoturismului. Proprietara a sunat la 112, incendiul fiind lichidat de Grupul de Pompieri Voluntari din cadrul Primariei Fantanele. Nu au existat flacari in exterior si nici nu a fost risc de propagare. Incendiul s-a produs din cauza unei defectiuni la instalatia electrica.