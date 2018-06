Unui barbat din Baia i s-a facut rau si a cazut de pe scara pe care se afla

Victima a fost transportata la Spitalul Municipal Falticeni.

Un barbat de 41 de ani, din comuna Baia, a ajuns la spital dupa ce a cazut de pe o scara. Acesta s-a deplasat miercuri la locuinta unei femei din comuna Baia pentru a ajuta la confectionarea unui cofrag de turnat beton la casa, aflata in constructie. Barbatul s-a urcat pe o scara din lemn, moment in care i s-a facut rau si a cazut de la o inaltime de circa un metru, pe o placa din beton. In urma cazaturii barbatul a suferit leziuni si a fost transportat la Spitalul Municipal Falticeni pentru acordarea de ingrijiri medical.