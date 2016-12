Unui sofer din municipiul Radauti i s-a facut rau la volan si a intrat cu autoutilitara intr-un stalp de beton dupa ce a pus la pamant indicatoare rutiere VIDEO

In urma impactului barbatul a ramas incrcerat intre fiarele masinii. Vehiculul a pus la pamant doua indicatoare rutiere inainte de a se infinge in stalpul de beton.

Indicatoare rutiere puse la pamant, masina avariat dupa ce a ajuns in stalp si doi raniti, la Balcauti, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului. Barbatului, originar din municipiul Radauti, i s-a facut rau la volan iar autoturismul a scapat de sub control.Joi, in jurul orei 12.00, soferul cu pricina conducea autoutilitara marca Hyundai, pe DN 17A, din directia Dornesti spre orasul Siret. In momentul in care a ajuns intr-o curba, la Balcauti, i s-a facut rau, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila lovind doua indicatoare rutiere pe care le-a rupt si a intrat intr-un stalp de beton. In urma impactului soferul a ramas incarecrat intre fiarle masinii iar un pasager a fost ranit. Barbatul a fost scos de pompieri din masina si transportat la Spitalul Municipal Radauti pentru acordarea de ingrijiri medicale. Acesta avea traumatism cranio cerebral. Masina sa a fost grav avariata in urma accidentului. Pasagerul ranit a primit ingrijiri medicale la fata locului. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ si i-au fost recoltate probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.