Unui tanar din Liteni i-a disparut masina din fata casei si a sunat dupa patru zile la politie crezand ca prietenii i-au facut o farsa. Marti, ora 11.00, Politia orasului Liteni a fost sesizata de un localnic de 21 de ani, despre faptul ca, in noaptea de 7 spre 8 ianuarie, persoane necunoscute i-au sustras din fata locuintei, autoturismul in valoare de circa 1.000 de euro. Din primele cercetari, oamenii legii au stabilit faptul ca, profitand de neglijenta tanarului, care, in data de 7 ianuarie, a parcat autoturismul inmatriculat in strainatate in fata locuintei, l-a lasat neasigurat si cu cheia in contact, persoane necunoscute l-au sustras. Desi a sesizat furtul a doua zi, acesta nu a anuntat imediat politia, crezand ca a fost o gluma a prietenilor. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, cercetarile fiind continuate pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciului.