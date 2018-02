Unui tanar i-a luat masina foc in timp ce acesta se afla intr-un club din municipiul Suceava

Valoarea totala a prejudiciului a fost estimat la suma de 10.000 lei.

Unui tanar i-a luat masina foc in timp ce acesta se afla in club. Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava au intervenit, joi seara, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism marca VW Passat, pe B-dul 1 Mai, din Municipiul Suceava. Dupa stingerea incendiului, pompierii au stabilit faptul ca, sursa probabila de izbucnire a flacarilor a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect. Incendiul a afectat aproximativ 40% din autoturismul VW Passat, in zona compartimentului motor extinzandu-se ulterior si la o autoutilitara marca Mercedes Sprinter, care se afla parcata in stanga autoturismului, fiind afectata zona stanga spate a caroseriei. De asemenea, a fost afectat zidul si aproximativ patru metri patrati din acoperisul apartinand unei societati din zona. Valoarea totala a prejudiciului a fost estimata la suma de 10.000 lei. In momentul izbucnirii incendiului proprietarul autoturismului VW Passat, un tanar de 29 de ani, din oras Solca, se afla in incinta unui club din zona.