Unul din ucrainenii care au atacat-o si jefuit-o pe primarita din Voitinel in propria casa a fost prins in Federatia Rusa

Barbatul a fost extradat de urgenta si sambata a ajuns in arestul IPJ Suceava. El era cautat international pentru ca pe numele sau fusese emis in lipsa un mandat de arestare preventiva. Cinci indivizi au intrat cu cagule peste primarita din Voitinel, au legat-o de maini si de picioare si au amenintat-o cu pistolul pentru a pune mana pe bani.

Unul din cei cinci indivizi care au intrat prin efractie in casa primaritei din Voitinel, Maria Plesca, au legat-o pe femeie, dupa care au jefuit-o, a fost prins in Federatia Rusa, dupa 8 ani de cautari. Este vorba despre ucraineanul Melnyk Volodymyr Petrovici, de 39 de ani. Acesta era dat in urmarire internationala pentru ca pe numele sau exista un mandat de arestare preventiva in lipsa, mandat emis in anul 2011. Barbatul a fost prins vineri de politistii din Federatia Rusa si extradat in Romania, fiind sambata incarcerat in arestul IPJ Suceava. Ucraineanul, impreuna cu doi conationali, un modovean si un roman din Vicovu de Sus, au patruns in casa de vacanta a Mariei Plesca, primar al comunei Voitinel, in noaptea de 3 spre 4 octombrie 2009 prin efractie, cu cagule pe fata. Primarita era singura în locuinta si a fost imobilizata de cei cinci indivizi, care au legat-o cu franghii de maini si picioare si sub amenintarea unui pistol cu gaze, au deposedat-o de suma de 4500 lei si de un telefon mobil. Hotii au fugit apoi cu autoturismul cu care venisera si care era proprietatea personala a vicoveanului Nitu Costica. Ei au reusit sa evite barajul fortelor de ordine, care fusese constituit ca urmare a alertarii organelor de politie de catre victima.

Ulterior, cei trei ucrainieni: Avstriievskyi Ghenadii Valentinovici, Stelmakh Dmytro Anatolievici si Melnyk Volodymyr Petrovici dar si basarabeanul Strateciuc Ivan au reusit sa fuga din Romania, sustragandu-se urmaririi penale. Romanul care a participat la jaf a fost prins la scurt timp si audiat si ulterior a fost arestat pentru 29 de zile, desi barbatul sustinea ca este nevinovat. Asa au aflat politistii de identitatea celorlalti hoti, numai ca acestia nu au mai fost de gasit. Ei au fost arestati preventiv in lipsa si au fost emise mandate de urmarire nationala si internationala pe numele lor. Nitu Costinca a fost in final achitat, in luna noiembrie 2013, de Curtea de Apel Suceava dupa ce anterior, Judecatoria Radauti il condamnase la trei ani de inchisoare pentru complicitate la lipsire de libertate in mod ilegal. In luna octombrie 2013, politistii de frontiera l-au prins pe unul din ucrainieni: Dmytro Anatolievici Stelmakh. Acesta a fost identificat in momentul in care a incercat sa intre in Romania, pe la Punctul de trecere al Frontierei Siret. El a stat in arest preventiv dupa cate instanta l-a condamnat la cinci ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de talharie si lipsire de libertate in mod ilegal. Ceilalti doi faptasi sunt in continuare cautati.