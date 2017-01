Urgie in judetul Suceava. DN 17, inchis intre Suceava si Gura Humorului. Ninsoarea si viscolul au pus stapanire pe judet VIDEO

La Zidul Mortii, acolo unde era un filtru de politie, nici nu te puteai tine pe picioare din cauza viscolului, iar masinile mici riscau sa ajunga in sant din cauza rafalelor puternice. Pe centura de ocolire a Sucevei au fost tiruri ramase in panta si scoase din zapada de drumarii care au aruncat nisip cu lopata in fata mastodontilor.

Urgie in municipiul Suceava si in tot judetul din cauza ninsorii si a viscolului. In municipiul resedinta de judet de abia se mai circula cu masina, drumarii facand fata cu greu viscolului puternic. Orasul pare aproape pustiu si soferii circula in spatele utilajelor de deszapezire. Probleme sunt pe toate drumurile din judet si se circula in conditii dificile. DN 17, intre Suceava si Gura Humorului a fost inchis, oferindu-se ca ruta alternativa DN 2 E, pe relatia Falticeni - Gura Humorului. Echipaje de politie au blocat drumul pentru ca soferii sa nu poate inainta. Totusi unii conducatori auto s-au certat cu politistii, incercand sa ii determine pe acestia sa ii lase sa treaca pana la Ilisesti sau Stroiesti. Nu s-a intamplat acest lucru din cauza ca pe tronsonul respectiv era vizibilitate redusa, chiar zero. La Zidul Mortii, acolo unde era un filtru de politie, nici nu te puteai tine pe picioare din cauza viscolului, iar masinile mici riscau sa ajunga in sant din cauza rafalelor puternice. Pe centura de ocolire a Sucevei au fost tiruri ramase in panta si scoase din zapada de drumarii care au aruncat nisip cu lopata in fata mastodontilor. Ninge viscolind si la Bosanci dar si la Moara, drumurile judetene care trec prin aceste localitati fiind acoperite cu suluri de zapada pe portiuni. Zapada a fost adusa din camp pe carosabil si un sens de mers este troienit pe unele sosele, asa cum puteti vedea in imagile surprinse de reporterii Informatiata.ro. Probleme sunt si in zona Ratos, acolo unde viscolul face mereu ravagii. Se circula dificil si pe drumurile care leaga Suceava de Radauti si de Falticeni. Pe tronsonul Campulung Moldovenesc - Vatra Dornei, in zona Pasului Mestecanis, se va restrictiona pentru perioade scurte de timp traficul greu peste 7,5 tone in vederea curatarii carosabilului si imprastierii de materiale antiderapante. Si temperaturile sunt scazute, la Suceava minima resimtita fiind de -32 de grade Celsius iar la Radauti -35.