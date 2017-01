Urgie la Suceava. Orasul e aproape pustiu din cauza ninsorii si a viscolului. Se circula cu mare greutate VIDEO

DN 17 a fost inchis, duminica, in jurul orei 10.40, intre Suceava si Gura Humorului, aceasta portiune fiind impracticabila din cauza zapezii de pe carosabil dar si a vizibilitatii reduse. Drumul este blocat de politisti de la Rutiera.

Urgie in municipiul Suceava dar si in judet. Ninge puternic de noaptea trecuta si viscoleste cu putere, la rafale de peste 80 de kilometri la ora. Traficul in municipiul Suceava se deruleaza cu mare dificultate in ciuda interventiei celor de la deszapezire, care actioneaza de dimineata cu utilaje pe strazi. Fac insa fata cu greu viscolului puternic. Sub stratul de zapada consistent de pe carosbil este insa gheata. Pe drumul judetean 208 C s-au format suluri de zapada pe carosabil din cauza viscolului. Vizibilitatea este zero pe unele portiuni. Soferii sunt sfatuiti sa nu se urce la volan decat daca este absolul necesar pentru ca altfel risca sa ramana inzapeziti pe drum. Si temperaturile sunt scazute, temperatura resimtita dimineata la Suceava fiind de minus 32 de grade Celsius. Doua localitati au ramas fara curent electric din cauza ca firele de tensiune au fost rupte de vant. Drumarii dar si autoritatile sunt in alerta. Suceava este la aceasta ora un oras aproape pustiu, peste care doar ninsoarea si viscolul troneaza de ore bune. DN 17 a fost inchis in jurul orei 10.40, intre Suceava si Gura Humorului, aceasta portiune fiind impracticabila din cauza zapezii de pe carosabil dar si a vizibilitatii reduse. Drumul este blocat de politisti de la Rutiera.