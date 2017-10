Urmarie in trafic dupa un contrabandist. Individul si-a abandonat masina plina cu tigari si a fugit FOTO

In autoturism erau tigari in valoare de 181.600 lei.

Urmarire in trafic dupa un contrabandist. Individul si-a abandonat masina plina cu tigari si a dat bir cu fugitii. Marti dimineata, in jurul orei 06.20, politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Brodina au depistat in trafic, pe comunicatia Nisipitu-Brodina, un autoturism marca Mercedes ML, inmatriculat in Marea Britanie, despre care existau date ca transporta tigari de contrabanda. La semnalele regulamentare efectuate de politistii de frontiera, soferul autoturismului a refuzat sa opreasca, fapt pentru care oamenii legii au pornit in urmarirea masinii, folosind semnalele acustice si luminoase ale autospecialei din dotare, insa soferul si-a continuat deplasarea in mare viteza. Dupa doi kilometri, conducatorul auto a pierdut controlul volanului iesind de pe carosabil, moment in care a abandonat masina si a fugit. In continuarea cercetarilor, s-a constatat ca masina abandonata era plina cu tigari de provenienta ucraineana, fapt pentru care a fost condusa la sediul politiei de frontiera, unde in urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 15.518 pachete tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana. Tigarile, in valoare de 181.600 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, autoturismul in valoare de 4.000 lei a fost indisponibilizat la sediul S.P.F. Brodina in vederea continuarii cercetarilor. In continuare politistii de frontiera efectueaza cercetari in vederea identificarii tuturor persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.