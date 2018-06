Urmarire ca in filme pe strazile din Burdujeni. Un elev al Scolii de Politie a prins si imobilizat un hot FOTO

Urmarire ca in filme pe strazile din cartierul Burdujeni. Duminica dupa-amiaza, un elev al Scolii de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" - Cluj Napoca a prins si imobilizat un hot. Marian Tabrea se afla in permisie acasa si se plimba cu masina impreuna cu mai multi prieteni. La un moment dat, acesta a observat un batran care alerga dupa un tanar care avea asupra sa o borseta. Viitorul politist si-a dat seama imediat ca batranul respectiv a fost victima unei talharii, a oprit autoturismul si a pornit in urmarirea autorului. Dupa o urmarire de cateva minute, elevul a reusit sa-l prinda si sa-l imobilizeze hot, in timp ce prietenii acestuia au apelat la 112."Acestia sunt adevaratii politisti-viitori politisti ce merita recompensati, nu cei din birouri si din posturi "caldute"!Ai tot respectul meu, Marian, si sunt convins ca si al colegilor din toata tara, precum si al societatii civile. De oameni ca tine este nevoie pentru schimbarea imaginii Politiei Romane, acestea sunt unele dintre momentele care ma fac sa fiu mandru ca sunt politist!", a spus Bogdan Banica, vicepresedinte Sindicatul National al Politistilor din Romania SNPR DECUS. Politistii au stabilit ca duminica, in jurul orei 14.30, un barbat de 64 de ani, din municipiul Suceava, se plimba impreuna cu sotia sa pe Caltea Unirii, din cartierul Burdujnei. La un moment dat, cand au ajuns in dreptul unui service auto, o persoana necunoscuta a venit in fuga din spate si i-a smuls barbatului borseta din mana stanga, dupa care a fugit. Hotul a fost identificat in persoana unui tanar de 24 de ani, din comuna Hantesti. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca luni sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.