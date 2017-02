Urmarire ca-n filme la Marginea. Un sofer beat a fost blocat in trafic de politisti

Barbatul de 42 de ani a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest.

Sofer beat, blocat in trafic de politisti. Marti, ora 12.20, in timp ce actiona pe raza de competenta, o patrula din cadrul Postului de politie Marginea, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa, conducatorul auto nu s-a conformat si a continuat deplasarea, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia pe o distanta de aproximativ un kilometru, reusindu-se blocarea in trafic. Conducatorul auto, a fost identificat de politisti ca fiind un localnic de 42 de ani, care emana halena alcoolica si care, a devenit recalcitrant, procedandu-se la imobilizarea acestuia. Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.