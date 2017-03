Cursa nebuneasca a luat sfarsit dupa ce tanarul a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent intr-o bordura.

Urmarire ca-n filme pe strazile din Suceava dupa un autoturism condus de un tanar de 17 ani. Vineri, in jurul orei 20.30, in timp ce actiona pe DN 29, la intrarea in localitatea Plopeni din orasul Salcea, un echipaj de politie, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism. Conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia pe mai multe strazi si apoi pe DN 29, spre municipiul Suceava, unde, conducatorul auto a efectuat manevre neregulamentare de depasire, in zone de actiune a indicatorului "Depasirea interzisa", cu incalcarea marcajelor longitudinale continue, iar la intrarea in municipiul Suceava, a patruns pe culoarea rosie a semaforului. Astfel, ajuns pe strada Cuza Voda, intr-o curba spre dreapta, din cauza carosabilului umed, conducatorul auto a pierdut controlul asupra volanului, a intrat in coliziune cu bordura unui trotuar si s-a oprit, moment in care, politistii au procedat la scoaterea acestuia din vehicul, imobilizarea si incatusarea lui. La volanul masinii se afla un tanar de 17 ani, din municipiul Suceava, fara permis de conducere.Totodata, procedand la verificarea autoturismului, politistii au mai stabilit si faptul ca, numerele de inmatriculare apartin unui alt autovehicul, tanarul declarand faptul ca, autoturismul condus este inmatriculat in Bulgaria, insa certificatul si placutele i-au fost retinute anterior de Biroul Rutier Suceava. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul cu numar fals de inmatriculare", ce va fi solutionat procedural.