Urmarire dupa un moped condus de un adolescent fara permis, la Marginea

Urmarire in trafic dupa un mopde condus de un adolescent fara permis. Marti, ora 21.30, in timp ce actiona pe DC "Caramidarie" din comuna Marginea, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui moped fara numar de inregistrare, insa conducatorul vehiculului nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia pe o distanta de circa un kilometru, prin folosirea mijloacelor acustice si luminoase din dotare, ocazie cu care, tanarul a fost identificat ca fiind un localnic de 16 ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, mopedul este radiat din circulatie din strainatate, din 23 decembrie 2016 si nu este inmatriculat in Romania, iar conducatorul acestuia nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Cu ocazia cercetarilor, adolescentul a declarat faptul ca, mopedul apartine fratelui sau de 29 de ani, din aceeasi localitate si l-a luat fara stirea acestuia, pentru a fi condus pe drumurile publice. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "furt in scop de folosinta", "conducerea unui vehicul neinmatriculat" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.