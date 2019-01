Urmarire, in centrul Sucevei, in miez de noapte, dupa un sofer fara permis

Urmarire, prin centrul Sucevei, dupa un sofer care nu avea permis de conducere. S-a intamplat luni noapte dupa ce un echipaj din cadrul Politiei Municipiului Suceava, Biroul Rutier, a observat pe strada Nicolae Balcescu din Suceava un autoturism care circula cu luminile de intalnire stinse. Acestia au plecat in urmarirea soferului si l-au ajuns din urma in parcarea din fata Hotelului Bucovina, de pe strada Ana Ipatescu. Autovehiculul tocmai oprise in incinta parcarii.

Cand agentii au ajuns in spatele autovehiculului pe care il urmareau, marca Honda Civic, s-a procedat la punerea in functiune a semnalelor luminoase si acustice ale autovehiculului de politie. Conducatorul auto a coborat din interiorul masinii,dar in momentul legitimarii a luat-o la fuga. Politistii au pornit dupa el. Fugarul a fost prins, imobilizat si incatusat pe strada Vasile Bumbac, in zona restaurantului Centru Vechi. Acesta a declarat verbal ca s-a panicat si a fugit de politisti din cauza faptului ca nu este posesor de permis de conducere. Conducatorul auto a fost identificat in persoana lui Constantinescu Calin, de 27 ani, din municipiul Suceava. El a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Efectuandu-se verificari in bazele de date ale politiei s-a stabilit faptul ca tanarul nu este posesor de permis de conducere. Acesta s-a ales cu dosar penal.