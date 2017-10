Urmarire in trafic dupa moped condus de un adolescent fara permis

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si furt in scop de folosinta, ce va fi solutionat procedural.

Urmarire in trafic dupa un moped condus de un adolescent fara permis. Duminica, in jurul orei 21.00, in timp ce actiona pe DC Maneuti, din comuna Fratautii Vechi, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui moped, insa conducatorul acestuia nu s-a conformat si si-a continuat deplasarea. Mopedistul a fost ulterior oprit de politisti. In urma cercetarilor, conducatorul mopedului a fost identificat ca fiind un baiat de 14 ani din localitate, care a recunoscut in prezenta tatalui sau comiterea faptei. Politistii au constatat faptul ca minorul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Din primele cercetari, oamenii legii au stabilit faptul ca adolescentul a luat mopedul din curte, fara stirea parintilor, pentru a se plimba pe drumurile publice de pe raza comunei Fratautii Vechi, fiind identificat de politisti. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.