Urmarire in trafic dupa un adolescent din Vicovu de Sus

Urmarire in trafic dupa un adolescent. Sambata noapte, in timp ce actiona pe DN 2E, din comuna Marginea, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism inmatriculat in strainatate, insa, conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia cu semnalele acustice si luminoase ale autospecialei de politie, pana in comuna Arbore, unde s-a reusit blocarea in trafic. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un minor de 17 ani, din orasul Vicovu de Sus. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca minorul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto, iar vehiculul ce apartine fratelui sau, a fost furat de acesta vineri, in jurul orei 23.00 si condus pe drumurile publice. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "furt in scop de folosinta" si "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.