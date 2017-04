Urmarire in trafic dupa un autoturism incarcat cu tigari de contrabanda, la Vicovu de Sus. Soferul urmarit a lovit autospeciala politiei de frontiera FOTO

Soferul a reusit sa scape dupa ce a abandonat masina in curtea unui imobil de pe raza localitatii Vicovu de Sus.

Urmarire in trafic dupa un autoturism incarcat cu tigari de contrabanda. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Vicovu de Sus au desfasurat, joi, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Pe timpul actiunii, in jurul orei 18.00, un echipaj al politiei de frontiera, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a identificat in trafic un autoturism marca Mercedes, inmatriculat in Marea Britanie. Avand suspiciuni ca transporta tigari de contrabanda oamenii legii au efectuat semnalele regulamentare pentru a opri masina pentru control, moment in care conducatorul auto si-a continuat deplasarea in mare viteza spre localitatea Vicovu de Sus. In acel moment echipajul politiei de frontiera a trecut la urmarirea autoturismului, folosind semnalele acustice si luminoase. Pe timpul urmaririi, autoturismul in cauza a acrosat usor autospeciala politiei de frontiera cu intentia de a scapa de oamenii legii. Dupa o urmarire de aproximativ 15 kilometri autoturismul in cauza a fost descoperit in curtea unui imobil de pe raza localitatii Vicovu de Sus. Autoturismul a fost dus la sediul sectorului unde in urma inventarierii tigarilor a rezultat cantitatea de 4.350 pachete cu tigari, marcile Marble si Rothmans, de provenienta ucraineana. Tigarile in valoare de 48.000 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, in cauza efectuandu-se cercetari pentru depistarea persoanelor implicate, la finalizare urmand a fi luate masurile legale ce se impun.Totodata, autoturismul folosit la transportul tigarilor a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor.