Urmarire in trafic dupa un autoturism plin cu tigari de contrabanda. Politistii au gasit masina abandonata in curtea unui imobil FOTO

Marti, in jurul orei 01.15, un echipaj al politiei de frontiera a identificat pe raza localitatii Falcau, un autoturism marca Mercedes ML, despre care existau suspiciuni ca transporta tigari de provenienta ucraineana. Imediat, oamenii legii au procedat la oprirea acestuia, insa conducatorul auto a ignorat semnalele regulamentare efectuate de catre acestia si a continuat deplasarea in mare viteza spre localitatea Vicovu de Sus. Politistii de frontiera au procedat la urmarirea autoturismului, iar la scurt timp acesta a fost gasit abandonat in curtea unui imobil de pe raza localitatii Vicovu de Sus.

Proprietarul imobilului a declarat ca autoturismul nu-i apartine si nu cunoaste modul in care a ajuns in curtea sa, permitand totodata oamenilor legii accesul pentru efectuarea cercetarilor.

In autoturismul abandonat au fost descoperite mai multe colete cu tigari de provenienta ucraineana, iar in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 15.940 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana. Intreaga cantitate de tigari in valoare de peste 186.000 lei a fost ridicata in vederea confiscarii, iar autoturismul in valoare de 15.000 lei a fost indisponibilizat la sediul politiei de frontiera, pana la finalizarea anchetei. In continuare, se fac cercetari in vederea depistarii tuturor persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.