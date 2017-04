Urmarire in trafic dupa un contrabandist, la Brodina. Individul a dat bir cu fugitii si abandonat masina plina cu tigari

In masina erau tigari in valoare de 51.700 lei.

Politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Brodina, judetul Suceava, au declansat, in data de 25 aprilie, o actiune pe linia combaterii contrabandei si traficului cu tigari in zona de responsabilitate.Astfel, in jurul orei 03.00, acestia au depistat in trafic, pe D.J. 176 A (zona Valea Brodinei), un autoturism de teren marca Mitsubishi Pajero, fara placute de inmatriculare, despre care existau date ca transporta tigari de contrabanda. Soferul autoturismului a refuzat sa opreasca la semnalele regulamentare efectuate de catre politistii de frontiera, fapt pentru care s-a procedat la urmarirea masinii, folosind semnalele acustice si luminoase ale autospecialei din dotare. Acesta si-a continuat deplasarea in mare viteza, iar dupa o urmarire de aproximativ zece kilometri, a abandonat autoturismul in spatele unei anexe gospodaresti a unui imobil din satul Brodina. Mijlocul de transport abandonat a fost dus la sediul politiei de frontiera, iar in urma controlului amanuntit au fost descoperite 4.700 pachete tigari, marca Marble, de provenienta ucraineana. Tigarile, in valoare de 51.700 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, iar autoturismul de teren in valoare de aproximativ 10.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul S.T.P.F. Suceava pana la finalizarea cercetarilor. In continuare, politistii de frontiera efectueaza cercetari in vederea identificarii persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.