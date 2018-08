Urmarire in trafic dupa un sofer beat crita, fara pemis si care gonea in masina cu fiul sau de 10 ani

Barbatul a fost prins dupa ce politistii l-au blocat in trafic.El a fost retinut pentru 24 de ore.

Urmarire in trafic, la Dornesti, dupa un barbat inconstient, care s-a urcat mort de beat la volan si fara permis de conducere si care l-a luat la plimbare si pe fiul sau de doar 10 ani. O femeie a sesizat miercuri prin numarul de urgenta 112 faptul ca, Ionesi Gheorghe, de 41 ani, din Fratautii Vechi, a urcat la volanul unui autoturism neinmatriculat, marca VW Golf, neavand permis de conducere si fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Reclamanta a precizat ca soferul l-a luat in autoturism si pe copilul sau in varsta de 10 ani si s-a deplasat spre Dornesti.O patrula de politie s-a deplasat pe raza comunei Dornesti in vederea identificarii autoturismului in cauza, iar pe drumul comunal ce face legatura intre Dornesti si satul Maneuti, din comuma Fratautii Vechi, a observat autoturismul in cauza iesind din localitate. S-a procedat la efectuarea de semnale regulamentare de oprire autoturismului marca VW Golf, care nu avea aplicate placute cu numere de inmatriculare. Soferul auto nu s-a conformat insa dispozitiilor de oprire, astfel ca s-a trecut la urmarirea acestuia cu semnalele acustice si luminoase pe o distanta de 2 kilometri. Autoturismul a fost blocat in cele din urma, pe raza satului Maneuti, politistii trebuind sa intervina in forta.Conducatorul auto a fost legitimat in persoana lui Ionesi Gheorghe, iar in urma interogarii bazelor de date ale Politiei Romane, s-a constatat ca acesta nu figureaza ca fiind posesor de permis de conducere pentru nici o categorie auto.Totodata, s-a constatat ca autoturismul VW Golf, nu figureaza ca fiind inmatriculat in Romania si nici nu au fost emise autorizatii de circulatie provizorie. Intrucat emana halena alcoolica, Ionesi Gheorghe a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind de 1,21 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal de cercetare si a fost retinut pentru 24 de ore sub aspectul savarsirii infractiunilor de punere in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. El a fost introdus in arestul IPJ Suceava, urmand ca la joi sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti.