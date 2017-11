Urmarire in trafic dupa un tanar baut si cu permisul retinut, la Straja

Tanarul de 25 de ani, din orasul Vicovu de Sus, avea o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Urmarire in trafic dupa un tanar baut si cu permisul retinut. In noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 00.30, in timp ce actiona pe DJ 209G, din comuna Straja, o patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa, conducatorul auto nu s-a conformat, continuandu-si deplasarea, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia pe o distanta de circa 800 de metri, reusindu-se blocarea. La volanul autoturismului, politistii l-au identificat pe un tanar de 25 de ani, din orasul Vicovu de Sus, care emana halena alcoolica, motiv pentru care, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,76 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, in prezenta personalului medical, a refuzat prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Totodata, in urma verificarilor efectuate politistii au constatat faptul ca tanarul de 25 de ani figureaza cu permisul de conducere retinut. Politistii au intocmit in cauza dosar peanl sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.