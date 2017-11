Urmarire in trafic dupa un tanar fara permis de conducere, la Mitocu Dragomirnei

Urmarire in trafic dupa un tanar fara permis de conducere. Marti, ora 23.15, in timp patrula pe DJ 208U, din comuna Mitocu Dragomirnei, un echipaj din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Adancata, a identificat un autoturism al carui conducator auto, la vederea autospecialei de politie, a demarat cu viteza, motiv pentru care s-a procedat la urmarirea acestuia, iar dupa ce a rulat circa 500 de metri, a oprit pe partea dreapta. La volanul autoturismului, politistii l-au identificat pe un tanar de 26 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei, iar in urma interogarii bazelor de date, s-a constatat faptul ca nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.