Urmarire in trafic dupa un tanar fara permis de conducere, la Vicovu de Sus

Urmarire in trafic dupa un tanar fara permis de conducere. Joi, in jurul orei 10.00, in timp ce actiona pe strada Ion Creanga, din orasul Vicovu de Sus, un echipaj de politie a observat un autoturism, al carui conducator auto, la vederea autospecialei de politie, a franat brusc, a efectuat manevra de intoarcere si a demarat in tromba, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia cu semnale acustice si luminoase ale autospecialei de politie in functiune, fiind blocat de o alta patrula de politie, aflata in zona. Conducatorul auto, a fost identificat de politisti ca fiind un localnic de 24 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.