Urmarire in trafic in localitatea Satu Mare dupa o masina condusa de un adolescent de 15 ani

Urmarire in trafic dupa o masina condusa de un adolescent de 15 ani. Sambata, in jurul orei 23.00, in timp ce actiona pe DJ 178B, in localitatea Satu Mare, un echipaj de politie a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism cu numar de inmatriculare provizoriu, insa conducatorul auto nu s-a conformat si a marit viteza de deplasare. Oamenii legii au plecat in urmarirea autoturismului respectiv pe o distanta de aproximativ sapte kilometri, reusindu-se oprirea acestuia la intrarea in comuna Satu Mare. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un adolescent de 15 ani, din orasul Milisauti, ce nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, autoturismul i-a fost incredintat minorului spre a fi condus pe drumurile publice de un tanar de 22 de ani, din orasul Milisauti, care stia faptul ca, acesta nu poseda permis de conducere. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, adolescentul fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", iar tanarul de 22 de ani sub aspectul savarsirii infractiunii de "incredintarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care stie ca nu poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.